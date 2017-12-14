За 9 місяців 2017 року на Житомирщині створили більше 9 тисяч робочих місць

Упродовж січня-вересня 2017 року в області створили 9190 робочих місць.
Про це повідомив директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Юрій Прокопець під час засідання обласної робочої групи з розроблення проекту програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2020 року.
«На Житомирщині упродовж січня-вересня 2017 року створено 9190 робочих місць, у тому числі: у юридичних осіб – 3781 робоче місце, у фізичних осіб – 5409 робочих місць», – зазначив Юрій Прокопець.
За його словами, серед інвестиційних проектів, під час реалізації яких створювались нові робочі місця, найбільші:
- ТОВ «Кромберг енд Шуберт Житомир» (Житомирський район) – у 2017 році створено 180 робочих місць;
- ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» деревообробного комбінату у м. Коростень – у поточному році 356 нових робочих місць;
- фабрика канцелярських виробів ТОВ «Папірус Універсал» (смт Брусилів) –200 нових робочих місць;
- розширення виробництва ТОВ «РІФ-1» у Баранівському районі – 200 нових робочих місць.
У галузі агропромислового комплексу області створили 673 нові робочі місця. Окрім того, на період проведення комплексів сільськогосподарських робіт, підприємствами області залучали додатково 790 працівників.
Члени робочої групи обговорили стан трудової активності в області та пропозиції щодо розроблення проекту програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2020 року.
«У програмах, які розроблялися останнім часом, в основному, висвітлювалася соціальна складова зайнятості – обсяги працевлаштування, професійного навчання та перенавчання безробітних. Такий підхід не є достатнім для вирішення проблем зайнятості, оскільки відображає переважно поточну роботу державної служби зайнятості. У проекті програми слід відображати тісніший взаємозв’язок між економічним і соціальними блоками, зокрема, пов’язувати очікувані тенденції зайнятості в регіоні з прогнозами економічного розвитку, створення робочих місць, зокрема під час реалізації на території регіону інвестиційних та інфраструктурних проектів» – наголосив Юрій Прокопець.
За п’ять років дії програми зайнятості (з 2013 по 2017 роки) послугами служби зайнятості в області скористалися майже 242 тисячі громадян, з яких понад 149 тисяч отримали роботу. Цього року в базі даних обласної служби зайнятості було майже 42 тисячі вакансій, що на 9% більше, ніж торік.