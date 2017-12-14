Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:41 – За 9 місяців 2017 року на Житомирщині створили більше 9 тисяч робочих місць 
  • 10:37 – Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун 
  • 10:33 – У 2018 році на Житомирщині планують закупити ангіограф, апарати для рентгену та ультразвукової діагностики 
  • 12:51 – У 2018 році піднімаємо кредитний ліміт до 1,5 млн грн для розвитку підприємництва області – Ігор Гундич 
  • 12:03 – Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая» 

За 9 місяців 2017 року на Житомирщині створили більше 9 тисяч робочих місць

За 9 місяців 2017 року на Житомирщині створили більше 9 тисяч робочих місцьУпродовж січня-вересня 2017 року в області створили 9190 робочих місць.

Про це повідомив директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Юрій Прокопець під час засідання обласної робочої групи з розроблення проекту програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2020 року.

«На Житомирщині упродовж січня-вересня 2017 року створено 9190 робочих місць, у тому числі: у юридичних осіб – 3781 робоче місце, у фізичних осіб – 5409 робочих місць», – зазначив Юрій Прокопець.

За його словами, серед інвестиційних проектів, під час реалізації яких створювались нові робочі місця, найбільші:
  • ТОВ «Кромберг енд Шуберт Житомир» (Житомирський район) – у 2017 році створено 180 робочих місць;
  • ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» деревообробного комбінату у м. Коростень – у поточному році 356 нових робочих місць;
  • фабрика канцелярських виробів ТОВ «Папірус Універсал» (смт Брусилів) –200 нових робочих місць;
  • розширення виробництва ТОВ «РІФ-1» у Баранівському районі – 200 нових робочих місць.

У галузі агропромислового комплексу області створили 673 нові робочі місця. Окрім того, на період проведення комплексів сільськогосподарських робіт, підприємствами області залучали додатково 790 працівників.

Члени робочої групи обговорили стан трудової активності в області та пропозиції щодо розроблення проекту програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2020 року.

«У програмах, які розроблялися останнім часом, в основному, висвітлювалася соціальна складова зайнятості – обсяги працевлаштування, професійного навчання та перенавчання безробітних. Такий підхід не є достатнім для вирішення проблем зайнятості, оскільки відображає переважно поточну роботу державної служби зайнятості. У проекті програми слід відображати тісніший взаємозв’язок між економічним і соціальними блоками, зокрема, пов’язувати очікувані тенденції зайнятості в регіоні з прогнозами економічного розвитку, створення робочих місць, зокрема під час реалізації на території регіону інвестиційних та інфраструктурних проектів» – наголосив Юрій Прокопець.

За п’ять років дії програми зайнятості (з 2013 по 2017 роки) послугами служби зайнятості в області скористалися майже 242 тисячі громадян, з яких понад 149 тисяч отримали роботу. Цього року в базі даних обласної служби зайнятості було майже 42 тисячі вакансій, що на 9% більше, ніж торік.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 43
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі обговорено роботу щодо створення робочих місць
» КРУ: результат створення робочих місць «фірмою» з обмеженою відповідальністю – втрата 1 мільйона гривень державних коштів
» На Житомирщині СБУ викрила факт розтрати 1 млн.гривень бюджетних коштів, виділених для створення нових робочих місць
» На Житомирщині реалізується 11 інвестиційних проектів
» Керівник області про нові інвестиції та робочі місця на Житомирщині
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун
Мінфін запроваджує єдиний казначейський рахунок ДФС для сплати митних платежів
Живи та працюй в Україні: кількість вакансій служби зайнятості сягнула майже 1 мільйону
Вакарчук особисто прокоментував чутки про своє президентство
Верховна Рада ухвалила держбюджет-2018
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+