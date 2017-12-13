У 2018 році піднімаємо кредитний ліміт до 1,5 млн грн для розвитку підприємництва області – Ігор Гундич

З наступного року активні підприємці Житомирщини зможуть взяти кредит у розмірі 1,5 млн грн та отримати з обласного бюджету до 109 тис. грн на розвиток власного бізнесу.
Про це зазначив голова ОДА Ігор Гундич, коментуючи збільшення фінансування обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва. «У наступному році ми плануємо підняти суму максимального кредиту до 1,5 млн грн. На саму ж програму для компенсації відсотків за кредитом плануємо 2,6 млн грн. Це дозволить підприємцям реалізувати понад 20 вигідних кредитних проектів із розширення чи старт-апу власного виробництва. Крім того, ми розширюємо перелік видів діяльності, на які може надаватися кредит – це має бути виробнича діяльність чи будь-яка переробка»
, – наголошує голова ОДА.
Таким чином, у 2018 році підприємці зможуть отримати до 109 тис. грн – компенсацію облікової ставки НБУ у розмірі 13% на момент підписання договору.
Крім цього, розширяться напрямки види діяльності для того, аби підприємці усіх сфер виробництва змогли скористатись програмою підтримки.
Програма поширюватиметься на всі сфери виробництва – харчові продукти, текстиль, одяг, шкіра, папір, хімречовини, гумові і пластмасові вироби, комп’ютери, автотранспортні засоби, меблі тощо. Підприємці не зможуть взяти кредит на виробництво тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
У 2017 році такий кредит був наданий двом підприємцям області – з Бердичівського та Ємільчинського районів. На реалізацію програми було передбачено 500 тис. грн. За умовами максимальна сума кредиту склала 750 тис. грн. терміном до 3 років, а максимальна сума компенсації – 94 тис. грн.