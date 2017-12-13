Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:41 – За 9 місяців 2017 року на Житомирщині створили більше 9 тисяч робочих місць 
  • 10:37 – Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун 
  • 10:33 – У 2018 році на Житомирщині планують закупити ангіограф, апарати для рентгену та ультразвукової діагностики 
  • 12:51 – У 2018 році піднімаємо кредитний ліміт до 1,5 млн грн для розвитку підприємництва області – Ігор Гундич 
  • 12:03 – Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая» 

У 2018 році піднімаємо кредитний ліміт до 1,5 млн грн для розвитку підприємництва області – Ігор Гундич

У 2018 році піднімаємо кредитний ліміт до 1,5 млн грн для розвитку підприємництва області – Ігор ГундичЗ наступного року активні підприємці Житомирщини зможуть взяти кредит у розмірі 1,5 млн грн та отримати з обласного бюджету до 109 тис. грн на розвиток власного бізнесу.

Про це зазначив голова ОДА Ігор Гундич, коментуючи збільшення фінансування обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва.

«У наступному році ми плануємо підняти суму максимального кредиту до 1,5 млн грн. На саму ж програму для компенсації відсотків за кредитом плануємо 2,6 млн грн. Це дозволить підприємцям реалізувати понад 20 вигідних кредитних проектів із розширення чи старт-апу власного виробництва. Крім того, ми розширюємо перелік видів діяльності, на які може надаватися кредит – це має бути виробнича діяльність чи будь-яка переробка», – наголошує голова ОДА.

Таким чином, у 2018 році підприємці зможуть отримати до 109 тис. грн – компенсацію облікової ставки НБУ у розмірі 13% на момент підписання договору.

Крім цього, розширяться напрямки види діяльності для того, аби підприємці усіх сфер виробництва змогли скористатись програмою підтримки.

Програма поширюватиметься на всі сфери виробництва – харчові продукти, текстиль, одяг, шкіра, папір, хімречовини, гумові і пластмасові вироби, комп’ютери, автотранспортні засоби, меблі тощо. Підприємці не зможуть взяти кредит на виробництво тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

У 2017 році такий кредит був наданий двом підприємцям області – з Бердичівського та Ємільчинського районів. На реалізацію програми було передбачено 500 тис. грн. За умовами максимальна сума кредиту склала 750 тис. грн. терміном до 3 років, а максимальна сума компенсації – 94 тис. грн.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 42
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Обласний бюджет у 2018 році буде більший на 2,6 млрд
» 1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині
» Голова ОДА Ігор Гундич відзначив найактивніших підприємців області
» Депутати облради підтримали відшкодування до 20% на сонячні батареї та електростанції
» У жителів області є реальна можливість заощадити – Сергій Машковський
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун
Мінфін запроваджує єдиний казначейський рахунок ДФС для сплати митних платежів
Живи та працюй в Україні: кількість вакансій служби зайнятості сягнула майже 1 мільйону
Вакарчук особисто прокоментував чутки про своє президентство
Верховна Рада ухвалила держбюджет-2018
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+