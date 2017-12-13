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Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая»

Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая»
17 грудня о 12:00 житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая». Родинам пропонується власноруч зробити прикраси, фігури казкових героїв та новорічні ялинки і прикрасити ними оселю Святого Миколая, що на майдані імені С.П. Корольова. Такі прояви родинної творчості не тільки стануть реалізацією вашої художньої фантазії, не тільки організують вашу родину зимовими вечорами за спільною приємною роботою, але ще й будуть заохочені подарунками та призами, адже – це конкурс!

Отже, ви робите прикраси власноруч, приносите їх нам, 17 грудня о 12.00 годині на майдан імені С.П.Корольова. Ми відзначаємо вас подарунком. А також, пограємося, порозважаємося, поспіваємо, потанцюємо, прикрасимо і все це – разом, однією великою родиною.

Хто не вміє сам, наші бібліотекарі вам допоможуть, адже в кожному бібліотечному філіалі міста працює творча майстерня з виготовлення новорічних прикрас. Шукайте адресу найближчої у вашому районі бібліотеки і прямуйте з родиною туди.
Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая»
Житомирян запрошують долучитися до родиного конкурсу «Прикрашаймо разом резиденцію Святого Миколая»
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