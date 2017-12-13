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Житомирщина займає 2 місце в Україні за темпами зростання обсягів будівництва

Житомирщина займає 2 місце в Україні за темпами зростання обсягів будівництваЗа січень-жовтень 2017 року Житомирщина займає друге місце в Україні за темпами зростання обсягів продукції будівництва – 146,3 % до відповідного періоду минулого року.

Такі дані оприлюднило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства станом на 11 грудня 2017 року.

Крім збільшення обсягів будівництва, на Житомирщині на 9,1% збільшилися обсяги виробництва промислової продукції – за цим показником Житомирська область розділяє 4 місце з Вінниччиною.

За січень-жовтень 2017 року у Житомирській області, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 3% збільшилися обсяги сільськогосподарського виробництва, на 22,6% зросли обсяги капітальних інвестицій, а доходи місцевих бюджетів без трансфертів (загальний фонд) збільшилися на 35,8%.

Крім того, обсяг роздрібного товарообороту підприємств зріс на 3,7%.

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