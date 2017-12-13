Житомирщина займає 2 місце в Україні за темпами зростання обсягів будівництва

За січень-жовтень 2017 року Житомирщина займає друге місце в Україні за темпами зростання обсягів продукції будівництва – 146,3 % до відповідного періоду минулого року.
Такі дані оприлюднило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства станом на 11 грудня 2017 року.
Крім збільшення обсягів будівництва, на Житомирщині на 9,1% збільшилися обсяги виробництва промислової продукції – за цим показником Житомирська область розділяє 4 місце з Вінниччиною.
За січень-жовтень 2017 року у Житомирській області, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 3% збільшилися обсяги сільськогосподарського виробництва, на 22,6% зросли обсяги капітальних інвестицій, а доходи місцевих бюджетів без трансфертів (загальний фонд) збільшилися на 35,8%.
Крім того, обсяг роздрібного товарообороту підприємств зріс на 3,7%.