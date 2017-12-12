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Обласний бюджет у 2018 році буде більший на 2,6 млрд

Обласний бюджет у 2018 році буде більший на 2,6 млрдДепутати постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку підтримали проект бюджету на 2018 рік. Він буде більшим на 2,6 млрд і становитиме 8 млрд 800 млн 556,961 тис. грн.

Про основний фінансовий документ розповів сьогодні, 12 грудня, заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації Вадим Турський.

«У проекті обласного бюджету ми врахували підвищення з 1 січня розміру прожиткового мінімуму, підвищення заробітних плат та інше. Загалом проект обласного бюджету на 2018 рік передбачає доходи у сумі 8 млрд 800 млн 556,961 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 8 млрд 18 млн 120,4 тис. грн та спеціального фонду обласного бюджету – 782 млн 436,561 тис. грн», – сказав Вадим Турський.

Проект обласного бюджету передбачає і резервний фонд у сумі 94 млн 314,749 тис. грн.

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