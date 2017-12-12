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Житомирська влада збирається перевести шкільних медсестер в штат ЗОШ

Житомирська влада збирається перевести шкільних медсестер в штат ЗОШВвести в штати закладів загальної середньої освіти Житомира посади медичних сестер для медичного обслуговування учнів збирається влада міста.

Проект рішення виконкому Житомирської міської ради «Про введення посад медичних сестер у штати закладів загальної середньої освіти міста» 11 грудня опублікували на сайті мерії.

Так, міськвиконком збирається доручити комунальній установі «Центральна дитяча міська лікарня» спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти здійснити переведення медичних сестер з 01 січня 2018 року в школи, гімназії та ліцеї без змін умов праці та відповідно до трудового законодавства, а управлінню освіти та управлінню охорони здоров’я врахувати це при формуванні фондів оплати праці підпорядкованих закладів на 2018 рік.

Згідно з додатком, найбільше ставок – 2,5 – мають медсестри 4 житомирських шкіл, ще 3 школи мають 2 ставки медпрацівників, решта – 1,5, 1,25 та 1 «медичну» ставку.

«Це юридична формальність, якщо можна так сказати. Тобто, медсестри як працювали в шкільних медпунктах, так і працюватимуть, просто зараз вони числяться в складі міської дитячої поліклініки, а переводитимуться в штати шкіл. У світлі нової медичної реформи немає такої посади, як шкільна медична сестра, тому ми їх юридично переводимо в штат ЗОШ», - пояснив Житомир.info заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

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