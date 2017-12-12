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У селі на Олевщині, де народжуваність перевищує смертність, сільську раду реконструюють під дитячий садочок (ФОТО)

Днями у с. Копище Олевського району відбулись громадські обговорення щодо реконструкції приміщення сільської ради під дитячий садочок. Попри те, що це село, де найбільша кількість матерів-героїнь в Олевській ОТГ, люди змушені сидіти вдома з дітьми, адже немає місця, де вони могли б їх залишити.
У селі на Олевщині, де народжуваність перевищує смертність, сільську раду реконструюють під дитячий садочок (ФОТО)
У селі на Олевщині, де народжуваність перевищує смертність, сільську раду реконструюють під дитячий садочок (ФОТО)
У селі на Олевщині, де народжуваність перевищує смертність, сільську раду реконструюють під дитячий садочок (ФОТО)
У селі на Олевщині, де народжуваність перевищує смертність, сільську раду реконструюють під дитячий садочок (ФОТО)

На збори зібрався 61 житель села. Для зручності місцевих жителів у приміщенні Будинку культури був вивішений кольоровий проект ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад планується на 47 місць. У садочку будуть усі необхідні кімнати для здорового функціонування дитини: спальні, ігрові, роздягальні, буфетні, санвузли, ізолятор, медичний кабінет, універсальний зал, кабінети практичного психолога і адміністрації закладу та інші приміщення. Крім того, буде добудовано харчоблок для ДНЗ.

«Ми тут вже втретє на таких зборах зустрічаємось. Приємно, що і сьогодні ви підійшли, значить, вам це питання болить і необхідне. Цей дитячий садочок – це зусилля кожного, хто в тій чи іншій мірі до цього доклав руку. Кожен з нас хоче, аби через рік-два ми зустрілись у гарну погоду. І дійсно, діти зайшли до дитячого садочка, бо це розвиток, навчання, підготовка до школи. Майте віру в краще, майте об’єктивний підхід. Вірте у себе, свої сім’ї, вірте тим людям, які не словом, а ділом щось роблять у цей час», – зазначив депутат Олевської ОТГ Зеновій Фіц.

Самі ж жителі села зазначають, що з нетерпінням очікують на те, коли вони зможуть відвести свою дитину у дитсадок та зайнятись власними справами.

«Якби у нашому селі був дитячий садочок, я залюбки водила б свою дитину туди, а сама пішла б працювати. Та, на жаль, я змушена сидіти вдома, адже маля нема з ким залишити. Не розумію, чому в нас досі не побудували дитсадок. Попри найбільшу кількість народжуваності в Олевській ОТГ, ми досі не маємо спеціального приміщення, де б нашими дітьми займалися, а ми змогли б спокійно зайнятись своїми справами», – сказала місцева жителька Людмила Бовкун.
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