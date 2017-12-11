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Розчищення снігу та розсипання протиожеледної суміші: у Житомирі у зв’язку з негодою КП «УАШ» працює в посиленому режимі

Розчищення снігу та розсипання протиожеледної суміші: у Житомирі у зв’язку з негодою КП «УАШ» працює в посиленому режимі
Починаючи із суботи, 9 грудня, у зв’язку з погіршення погодних умов, підприємство КП «УАШ» працює у посиленому режимі. За два дні на вулиці міста уже висипали понад 100 тонн піщаносоляної суміші та технічної солі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор КП «УАШ» Сергій Янушевич.

«У зв'язку із погіршенням погодних умов та сильним снігопадом у ніч на неділю, 10 грудня, на чергування вийшла наступна кількість техніки:

МАЗ ГЛОБУС – 4 одиниці, КДМ на базі ГАЗ (піскорозкидач) – 3 одиниці, МДК (бочка) – 3 одиниці, 2 трактори та грейдер.

Уночі працювали на маршрутах, згрібаючи сніг та розсипаючи протиожеледну суміш.

За денну та нічну зміну суботи, 09.12, на дороги міста було висипано 70 тонн піщаносоляної суміші та 28 тонн технічної солі.

У неділю денна зміна упродовж усього снігопаду також працювала у посиленому режимі. Із сьомої години ранку була задіяна наступна кількість техніки:

МАЗ ГЛОБУС – 4 одиниці, КДМ на базі ГАЗ (піскорозкидач) – 2 одиниці, МДК (бочка) – 3 одиниці, 2 трактори та грейдер.

На розчищення тротуарів із самого ранку вийшли 3 малі вакумно-підмітальні машини ХАКО із відвалами, які працювали в центрі, та 2 ручні підмітальні машини, що чистили зупинки та пішохідні переходи в центрі міста.

За добу, 10.12, було висипано 24 тонни піщаносоляної суміші та 27,5 тонн технічної солі», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку, 11 грудня, виконуються роботи з механічної обробки бішофітом тротуарів центральної частини міста. Для цього працює мала вакумно-підмітальна машина ШМІДТ та спеціальні візки для розкидання ПОМ, а також організовані заходи із навантаження та вивезення снігових валів з Михайлівської, майдану Корольова та інших центральних вулиць.

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