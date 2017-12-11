Мешканці Житомира можуть оперативно реагувати на порушення в громадському транспорті

У п’ятницю, 8 грудня, відбулася прес-конференція, присвячена старту співпраці між комунальним підприємством «Житомиртранспорт» та Всеукраїнською книгою скарг «КАРАТЄЛЬ», безкоштовним мобільним додатком, якому немає аналогів в Україні.
Відтепер кожен житель Житомира може в кілька дотиків через свій смартфон поскаржитися на різні порушення в громадському міському транспорті. Мобільний застосунок «КАРАТЄЛЬ» вже оновлено до версії 2.0, і в меню з’явилася нова опція – «Книга скарг». На цьому екрані кожен зареєстрований користувач може поскаржитися на порушення або надіслати пропозицію безпосередньо до профільного комунального підприємства, для чого необхідно заповнити невелику форму: треба вказати номер маршруту, державний номер транспортного засобу чи його бортовий номер та зробити короткий опис проблеми і зазначити, коли було зафіксовано проблему. Також, опціонально, можна додати фото або відео для підтвердження своїх слів.
За словами заступника міського голови Житомира Дмитра Ткачука, це можливість покращити контроль в міському громадському транспорті.
«Раніше всі скарги мешканців міста приходили несистемно: в письмовому вигляді, по телефону, SMS-повідомленнями. Відтепер всі зауваження будуть централізовано надходити, а скарги опрацьовуватимуться в найшвидший термін».
Окрім того, у наступному році у планах створити диспетчерський відділ у КП «Житомиртранспорт», який буде займатися аналізом та контролем руху громадського транспорту міста.
Як вважає засновник Всеукраїнської книги скарг «КАРАТЄЛЬ», голова громадської організації «Фундація.101» Андрій Богданович, цей мобільний додаток допоможе пришвидшити комунікацію між транспортними службами Житомира і користувачами громадського транспорту, адже телефон завжди під рукою та додав таке:
«Ми бачимо нашу систему як певну платформу для направлення скарг та пропозицій, тому відкриті для співпраці з різними державними установами та приватними структурами».
Підкреслимо, що в рамках співпраці з КП «Житомиртранспорт» всі заявки щодо порушень у громадському транспорті надсилатимуться безпосередньо до комунального підприємства без участі юристів системи «КАРАТЄЛЬ». Тож направляючи скаргу через розділ «Книга скарг», користувачі погоджуються з тим, що «Житомиртранспорт» отримає їхні персональні дані, які вони зазначили під час реєстрації в мобільному додатку.