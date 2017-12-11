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Житомирський приватний ЖЕК хоче збільшити плату за вивезення сміття

Приватне підприємство «ВЖРЕП № 4» хоче збільшити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Повідомлення про намір здійснити зміну діючих тарифів опубліковане на сайті Житомирської міської ради 7 грудня.

«Необхідність зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходів виникла з наступних причин:

- зростання мінімальної зарплати з 1218 грн., закладеної в діючому тарифі, до 3200 грн;

- зростання з 01.12.17 р. прожиткового мінімуму до 1762 грн;

- зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, зокрема: дизельне пальне – з 20,23 до 24,00 грн. за 1л (з ПДВ); бензин А-92 – з 19,82 до 25,20 грн. за1л (з ПДВ).

Фактичний рівень відшкодування витрат на послуги з вивезення побутових відходів згідно діючого тарифів становить 77,2 %. Таким чином, діючі тарифи на послуги з вивезення побутових відходів є збитковими. З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення ефективності та безперебійності надання послуг, підприємство вважає доцільним приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів», - йдеться в інформації ЖЕКа.
Житомирський приватний ЖЕК хоче збільшити плату за вивезення сміття

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування на електронну адресу: vzhrep-4@ukr.net та адресу: м. Житомир, вул. Северина Наливайка, 7а.
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