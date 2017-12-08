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До уваги водіїв Житомирщини!

До уваги водіїв Житомирщини!
Шановні водії, не варто втрачати пильність, навіть коли за вікном сонячно та відсутні опади.

Адже вже в неділю на території Житомирщини буде сніжити, посилиться вітер та температура повітря знизиться до нижче нуля. Саме тому Служба автомобільних доріг наголошує на неухильному дотриманні Правил дорожнього руху, варто відмовитися й від ризикованих маневрувань. Під час руху обирайте швидкість руху відповідно до ситуації на дорозі.

Шановні водії, хто ще не встиг замінити шини на зимові – не зволікайте, адже це забезпечить вам безпечне і збалансоване керування в негоду!

Прес-служба
Служби автомобільних доріг у Житомирській області
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