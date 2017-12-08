У Житомирі на сесії міськради депутати підняли питання про недофінансування медиків та освітян – не вистачає більше 160 мільйонів гривень

За прогнозними показниками проекту держбюджету на наступний рік, дефіцит для педагогічних працівників Житомира складає 84 мільйони гривень. Депутати міськради вирішили звернутися до державних органів з проханням врегулювати ситуацію. Говорить ініціатор звернення – депутат Олександр Величко: "Фактично в цьому проекті бюджету не враховані такі важливі речі, як поділ класів при вивченні гуманітарних предметів. Не передбачені кошти для груп продовженого дня, де діти перебувають тривалий час. І є реальна загроза того, що оті доплати, надбавки, які визначені законом, в тому числі, і новим Законом "Про освіту", не будуть своєчасно педагогам виплачуватися. Не факт, звісно, що це спрацює, але давайте звернемося, щоб потім в жовтні там десь чи в листопаді народні депутати не стояли ось тут за трибуною і не розказували, як вони героїчно борються, щоб ці кошти знайшли".
Ще один депутат Житомирської міської ради Володимир Башек вніс пропозицію доповнити звернення і пунктом про медичних працівників Житомира, яким наступного року може не вистачити 82 мільйони гривень: "Доручити управлінню охорони здоров'я допрацювати це звернення, де було б вказано, що така ж сама ситуація, а то й іще гірша, у нас в медицині. Тому що ми виконали ті зауваження, які нам давало Мінохорони здоров'я. По ліжковому фонду ми скоротили навіть більше, ніж було необхідно. Більше скорочувати вже просто не можна. І навіть на той штат, який ми плануємо на наступний рік, в нас на заробітну плату коштів вистачить місяців на вісім-дев'ять, а на медикаменти, харчування та інше фактично немає нічого".
Депутати своїх колег підтримали 34 голосами, а заодно погодилися і з міським головою Сергієм Сухомлином, який запропонував звертатися не лише до Верховної Ради і Кабміну в загальному, а й до кожного народного депутата окремо: "Я пропоную подавати звернення не на Верховну Раду України, бо так його отримає секретаріат Верховної Ради, а нам потрібно, щоб отримали саме депутати Верховної Ради. Щоб вони знали про цю проблему, бо ж саме вони будуть вирішувати це питання. Саме тому кожен депутат повинен отримати окремо це звернення на себе. Нам потрібно, щоб це звернення отримав також і кожен депутат з Житомирської області".
Також міський голова поінформував стосовно нинішньої ситуації з виплатою зарплат медикам міста. З його слів, медпрацівникам повністю виплатили зарплату за жовтень і 40 % – за листопад. На сьогодні нестача коштів складає 34 мільйони гривень. Разом з тим, бюджетний комітет Верховної Ради затвердив розподіл субвенції по регіонах, і Житомир сподівається отримати більше 20 мільйонів гривень.
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