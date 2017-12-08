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Довго чекали – швидко розчарувались: житомиряни вважають, що вартість сеансу на ковзанці, що на Михайлівській, зависока як для соціальної

Довго чекали – швидко розчарувались: житомиряни вважають, що вартість сеансу на ковзанці, що на Михайлівській, зависока як для соціальноїНа День святого Миколая, 19 грудня, на перехресті вулиць Михайлівська та Лятошинського офіційно відкриють каток розміром 597 кв. м. Окрім того, буде облаштовано роздягальні, пункти прокату ковзанів, адміністрацію локації та продаж чаю та кави.

Вартість сеансу на ковзанку становитиме від 50 до 70 грн.

«Прокат ковзанів буде обов'язково. Якщо у вас є власні ковзани, квиток буде дешевшим. Вартість сеансу (45 хвилин) буде від 50 до 70 грн», – зазначив радник міського голови Олександр Черняхович.

Проте житомиряни вважають, що така вартість зависока як для соціальної ковзанки, адже вона за ціною майже ідентична іншим, що в місті.

«Я вважаю, що як для соціальної ковзанки – це занадто дорого. Коли сказали про те, що облаштують на Михайлівській ковзанку, я зраділа, адже думала, що вона буде безкоштовна або хоча б за символічну ціну. Зрозуміло, що потрібно було б сплачувати за оренду ковзанів, але я думала, що кататись можна буде скільки завгодно. Як виявилось – ціна майже ідентична з цінами на ковзанці в одному із торгівельних центрів. Та ще й в часі обмеження – всього-на-всього 45 хвилин. Я трохи розчарована, бо очікувала інше, але цікаво, що вийде», – зазначила житомирянка Олександра Ковальчук.

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