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Ігор Гундич про ремонт дороги М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський: робитимемо все, аби вона мала європейський вигляд

Ігор Гундич про ремонт дороги М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський: робитимемо все, аби вона мала європейський виглядУ 2018-2019 рр. на Житомирщині ремонтуватимуть М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський. Дорога матиме європейський вигляд.

На цьому акцентував голова ОДА Ігор Гундич, відповідаючи на питання щодо якісних ремонтів доріг Житомирщини, зокрема автошляху М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський, у програмі «Віч-на-віч» вчора, 6 грудня.

«Протягом 2018-2019 рр. ми будемо все робити для того, аби міжнародна траса М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський мала вигляд європейської дороги. Цього року за рахунок митних платежів ми вже провели тендер на ремонт дороги від кордону у Виступовичах, який через погодні умови проводитиметься вже навесні. З наступного року починає працювати дорожній фонд. Цей фінансовий ресурс дасть можливість привести частину доріг до належного стану. Також плануємо передбачити в обласному бюджеті на 2018 рік кошти для того, щоб перевірити якість ремонтних робіт, які проводились у цьому році за кошти митних платежів й будуть виконуватись у наступному», – розповів Ігор Гундич.

Голова ОДА запевнив глядачів, що вся техніка максимально готова до зимових погодних умов: «Крім цього, будуть заключені договори із підприємствами, які у випадку сильних снігопадів допомагатимуть нам додатковою технікою розчищати дороги місцевого, а при потребі й державного значення. Тому на дорогах області цієї зими буде порядок».

Також Ігор Гундич наголосив, що наразі з міською владою активно працює над об’єднанням міських та приміських маршрутів.

«Ми розуміємо, що люди, які живуть у передмісті, працюють у Житомирі, діти ходять у міські садочки й школи. Тому цю проблему ми плануємо вирішити якнайшвидше шляхом. І у Житомирі та селах поблизу міста функціонуватиме єдина загальна мережа міського транспорту. Ми все зробимо для того, щоб пасажири отримували ті послуги, які вони мають бути. Для цього поступово оновлюємо рухомий склад приміських маршруток та контролюємо графік їх руху за допомогою GPS-трекерів», – зазначив Ігор Гундич.
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