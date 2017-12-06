Упродовж двох днів поліція Житомирщини провела десять обшуків у підозрюваних квартирників (ФОТО)

5-6 грудня поліцейські УКР ГУНП, Житомирського відділу та Хорошівського відділення поліції провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, підозрюваних у вчиненні крадіжок з осель жителів області. У результаті підтверджено причетність до злочинів п’ятьох осіб, одного з яких уже взято під варту.
Троє із підозрюваних - жителі селищ Іршанська та Нової Борової Хорошівського району області.
За інформацією розшуківців, чоловіки причетні до щонайменше 16 кримінальних діянь на території м. Житомира, Хорошівського, Лугинського та Олевського районів Житомирщини. Також в оперативників є підстави вважати, що крадії скоювали злочини і на Рівненщині.
- Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання молодиків було вилучено відмички, до десятка мобільних телефонів та різні сім-карти, а також інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність, зокрема викрадену техніку та електроінструмент або квитанції ломбардів про їх прийняття від вказаних осіб, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Як правило, підозрювані ретельно обирали помешкання або приміщення для крадіжок. Проникали, пошкоджуючи замки у вхідних дверях, у денний час, напевне знаючи про відсутність господарів. Для цього деякий період спостерігали за їх графіком життя.
Так, 19 жовтня було вчинено крадіжку з оселі житомирянки упродовж часу з 9.00 до 15.00. З квартири приватного підприємця зникли 10 тисяч доларів США, ноутбук, фотоапарат, планшет, мобільні телефони та особисті документи.
- За цим фактом нами було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ – крадіжка, учинена у великих розмірах, - продовжує Михайло Сорока. – На місці події проведено огляд та вилучено речові докази, що дозволили запідозрити причетність до цього злочину особи, яка раніше уже притягувалась до кримінальної відповідальності і не лише за крадіжки.
Наймолодший учасник групи – 25-річний житель смт. Іршанська - потрапляє у поле зору поліцейських із регулярною періодичністю, за винятком термінів відбування покарання. Серед його діянь – крадіжки, грабіж, виготовлення та зберігання наркотиків.
Нині чоловіка затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
З двома іншими учасниками цієї групи, віком 33 та 34 років, нині поліцейські проводять необхідні слідчі дії.
Також 6 грудня в обласному центрі проводяться два санкціоновані обшуки за місцем проживання ще двох чоловіків, обґрунтовано підозрюваних у причетності до крадіжок з осель житомирян. Поліцейські зібрали свідчення їх причетності до обкрадань будинків у жовтні-листопаді.
- Усіх встановлених осіб ми перевіримо на причетність й до інших зареєстрованих у місті крадіжок, учинених за подібних обставин, - прокоментував начальник Житомирського відділу поліції.
Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 8 років.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області