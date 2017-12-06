Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:57 – Упродовж двох днів поліція Житомирщини провела десять обшуків у підозрюваних квартирників (ФОТО) 
  • 11:28 – У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО) 
  • 10:33 – Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО 
  • 17:13 – Історики розповіли про таємниці та «містичний» дощ під час розкопок на Замковій горі у Житомирі 
  • 16:44 – Попередження для водіїв! 

У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО)

5 грудня до поліції із повідомленням про крадіжку звернувся житель району. Чоловік розповів, що затримав молодика, який викрав з салону його службової автівки барсетку з грошима та особистими документами. В обставинах події розбирались працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділу.
У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО)
У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО)
У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО)

Заявник працює водієм одного з приватних підприємств та розвозить по магазинам випічку. Під час ранкової розгрузки в один з торгівельних закладів, близько 11.15, чоловік почув, що хтось стукнув дверима салону його автомобіля. Заявник відразу запідозрив недобре й швидко перебіг від кузова до кабіни. Поблизу знаходився невідомий молодик, в якого під час розмови з водієм випала з-під куртки барсетка. Заявник впізнав у ній свою річ і затримав незнайомця до прибуття відразу викликаної ним поліції.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що затриманий є 23-річним жителем м. Бердичева. Хлопець ніде не навчається і не працює. Свою причетність до крадіжки він визнав.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відтак молодикові загрожує покарання від штрафу до ув’язнення терміном до 3 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 68
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Хорошеві затримано 17-річного парубка, який гуляв з гранатою в руках
» Житомиряни допомогли поліції затримати злодія, який за ніч устиг обчистити три автівки (ФОТО)
» У Житомирі чергове зухвале пограбування
» В обкраданні бердичівлянина поліція викрила його колегу
» Поліцейські затримали автозлодюжку, якого бердичівлянин застав під час крадіжки з авто (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Об’єднані громади мають отримати право розпорядження державною землею – Президент
Генпрокурор Луценко: Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів
Україна наблизилася до екватору реформи децентралізації, - Зубко
Порошенко: мінімальну зарплату можуть підвищити до 4100 гривень
Активісти назвали умови зняття блокади телеканалу NewsOne
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+