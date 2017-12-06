У Бердичеві водій авто затримав злодія та передав поліцейським (ФОТО)

5 грудня до поліції із повідомленням про крадіжку звернувся житель району. Чоловік розповів, що затримав молодика, який викрав з салону його службової автівки барсетку з грошима та особистими документами. В обставинах події розбирались працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділу.
Заявник працює водієм одного з приватних підприємств та розвозить по магазинам випічку. Під час ранкової розгрузки в один з торгівельних закладів, близько 11.15, чоловік почув, що хтось стукнув дверима салону його автомобіля. Заявник відразу запідозрив недобре й швидко перебіг від кузова до кабіни. Поблизу знаходився невідомий молодик, в якого під час розмови з водієм випала з-під куртки барсетка. Заявник впізнав у ній свою річ і затримав незнайомця до прибуття відразу викликаної ним поліції.
Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що затриманий є 23-річним жителем м. Бердичева. Хлопець ніде не навчається і не працює. Свою причетність до крадіжки він визнав.
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відтак молодикові загрожує покарання від штрафу до ув’язнення терміном до 3 років.
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