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Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич привітав військовослужбовців області із Днем Збройних сил України.
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО

Урочисті заходили проходили, 5 грудня, у Будинку офіцерів.

«26 років Україна має збройні сили. І лише останні декілька років ми можемо впевнено стверджувати, що наша держава має надпотужну бойову армію, відому на увесь світ. Для мене за честь вітати бійців, які пройшли гарячі точки в зоні АТО, перебували на «нулівці», зробили все, аби наблизити перемогу над агресором і безумовно – отримають її. Саме завдяки вам Житомирщина – це область героїв», – зазначив Ігор Гундич.

Також керівник області вручив Почесні грамоти кращим військовослужбовцям та подарував військовій частині телевізор для використання у навчанні.
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО
Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО

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