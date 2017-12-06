Ігор Гундич привітав військовослужбовців Житомирщини із Днем ЗСУ. ФОТО

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич привітав військовослужбовців області із Днем Збройних сил України.
Урочисті заходили проходили, 5 грудня, у Будинку офіцерів.
«26 років Україна має збройні сили. І лише останні декілька років ми можемо впевнено стверджувати, що наша держава має надпотужну бойову армію, відому на увесь світ. Для мене за честь вітати бійців, які пройшли гарячі точки в зоні АТО, перебували на «нулівці», зробили все, аби наблизити перемогу над агресором і безумовно – отримають її. Саме завдяки вам Житомирщина – це область героїв», – зазначив Ігор Гундич.
Також керівник області вручив Почесні грамоти кращим військовослужбовцям та подарував військовій частині телевізор для використання у навчанні.