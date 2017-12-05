Історики розповіли про таємниці та «містичний» дощ під час розкопок на Замковій горі у Житомирі











Перед закриттям сезону археологічних розкопок на Замковій горі у Житомирі учасники експедиції вирішили підсумувати результати цьогорічного дослідження зібравшись за так званим круглим столом. Свою розповідь експерти починають не зі знахідок, а з того, як взагалі усе починалося, розкриваючи таємниці «археологічної кухні».«Перший шурф, який ми заклали в 2016 році показав, що там потужний шар побутового і будівельного сміття, і щоб закласти шурф метр на метр ми втратили весь день. Навіть кирку зламали. Була і містика, що тільки починаєш роботи і чомусь іде дощ, відійшов від розкопок - дощ зупиняється», - розповідає старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін.Незважаючи на погодні умови, в історичному та культурному шарах досліджуваного розкопу експерти віднайшли низку артефактів часів трипільської культури, Київської Русі та Пізнього Середньовіччя.«Кожен з цих маленьких артефактів - це єдине джерело, завдяки якому ми дізнаємось про минуле нашого міста. Тому, що вона не відображена в писемних джерелах. Проникати в портали часу і відкривати нові сторінки з минулого Житомира», - зазначає Олександр Тарабукін.Неабияким відкриттям, зізнаються археологи, стала оборонна споруда 16-17 століття. Фахівці кажуть: за попередніми підрахунками її висота сягала 10 метрів. І якщо знайдені артефакти згодом музеїфікують, то вежу можна відтворити і вона стане не просто унікальним оглядовим майданчиком в історичному центрі міста, а і привабою для туристів.«Цей результат, коли ми маємо цю вежу, вона цікава для розбудови туристичного об’єкту, знаходиться в історичній частині, на домінуючій висоті. Можна продивитися центральну частину міста, вона шикарно виглядає: чотири церкви, як на долоні, одна маленька річечка, друга. Мені здається - це можливий хороший варіант, один із варіантів, як можна використати цей об’єкт», - зауважує старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Андрій Петраускас.Окрім цього учасники експедиції діляться: результати як попередніх, так і теперішніх розкопок обов’язково будуть опубліковані.«Готуються до публікації матеріали розкопок 2011, 2012, 2016 років, монографія фактично готова. Що стосується цих розкопок, то звичайно вони будуть опубліковані. Це буде серія «Древлянські старожитності» і в них, крім відомого Іскоростеня, Малина, Звягеля, Житомир займе достойне місце», - говорить старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін.Також, учасники експедиції тішаться, що нарешті у міськраді створили робочу групу, яка слідкуватиме за перебігом розкопок та усіляко їм сприятиме. Принаймні останніх у цьому запевнив голова робочої групи Сергій Намєснік.«Є створений робочий механізм, який буде відслідковувати всі етапи від археології до провалів, від комунікацій і служб, до необхідності взаємодії усім цим питанням», - зазначає голова робочої групи по опрацюванню археологічних розкопок та подальших робіт на Замковій горі Сергій Намєснік.