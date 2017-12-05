Попередження для водіїв!

Прес-служба САД у Житомирській області

За прогнозом синоптиків у найближчу добу очікується пониження температури до нижче нуля, що, зважаючи на мокру погоду, може спровокувати слизькість на дорогах області.Дорожні служби в свою чергу докладають зусиль для вчасного реагування та обробки реагентами дорожнього полотна. Та все ж, шановні водії, дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму, враховуйте інтенсивність руху, та стан транспортного засобу. Дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих.