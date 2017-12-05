На Житомирщині військова прокуратура розслідує понад 80 справ стосовно самовільного залишення військових частин

Понад 80 кримінальних справ стосовно фактів самовільного залишення військових частин в області розслідують наразі працівники військової прокуратури Житомирського гарнізону. Ці кримінальні провадження стосуються понад 700 осіб. Про це нам повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк.
"Особам, які самовільно залишили військові частини, після проведення ряда слідчих дій повідомлено про підозру. Якщо людина не знайдена її оголошують у розшук."
На даний час працівниками прокуратури разом з органами військової служби правопорядку оголошено в розшук понад три сотні осіб за самовільне залишення військових частин."Ці особи перебувають у всеукраїнському розшуку. Протягом 2017 року нами було прийнято участь у розгляді судових засідань, де було визнано винними понад сто осіб за самовільне залишення військових частин. Суд їх визнав винними і вони понесли покарання",
– зазначає Олексій Рихлюк.
Частина з засуджених відбуватимуть покарання на гауптвахті, деякі у дисциплінарному батальйоні, до деяких з засуджених застосована амністія. Олексій Рихлюк пояснює, хто може бути амністований:
"Учасники бойових дій, в основному це особи, що брали участь у проведенні АТО, особи, що визнані інвалідами першої, другої чи третьої групи, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС. Також особи, які мають на своєму утриманні літніх батьків".
Але для цього згаданим військовослужбовцям, що залишили свого часу свої частини, необхідно спочатку з'явитися до суду або до військової прокуратури.103fm.com.ua