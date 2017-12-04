У Коростені не розминулись автофургон та легковик (ФОТО)

У результаті ДТП водії обох транспортних засобів та пасажир отримали тілесні ушкодження. Поліцією розпочато досудове розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19.00 3 грудня в районному центрі.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «LDV Convoy», 26-річний коростенець, рухаючись вулицею міста у напрямку м. Житомира, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем «BMW» під керуванням 39-річного місцевого жителя.
У результаті ДТП водії обох автомобілів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої лікарні. Також травми отримав пасажир автомобіля «LDV Convoy», 31-річний коростенець. Йому надавалась медична допомога у травмпункті.
Нині у поліцейські з’ясовують причини та обставини події.
Поліцейські звертаються до водіїв із закликом суворо дотримуватися ПДР та заходів безпеки під час кермування. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв’язку з настанням зимової пори. Слизьке полотно, ранні сутінки, туман і опади – не найкращі супутники водіїв у поїздках. Будьте уважними та обережними.
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