Продовжувати термін подачі проектів ДФРР після 15 грудня більше не будемо, – голова ОДА

До 15 грудня триває конкурсний відбір проектів ДФРР, які будуть реалізовуватися у 2018 році. На сьогодні подали зі всіх районів і ОТГ лише 39 проектів. Але продовжувати прийом ніхто не буде.
На цьому наголосив керівникам районів і громад сьогодні, 1 грудня, голова ОДА Ігор Гундич під час наради.
«Не дарма кажуть, що сани готуй літом, а воза зимою. Щоб не було таких ситуацій, яка склалася у Словечному, треба відібрати у грудні проекти ДФРР, провести тендери і весною почати працювати. Якщо ви думаєте, що я ще раз перенесу дату подачі, цього не буде. Буде 39 проектів – всі кошти направимо на ці проекти», – наголосив Ігор Гундич.
Крім того, він закликав керівників районів та ОТГ робити такі проекти, якими можна було б пишатися.
«Проект має реалізовуватися за рік – довгограючі платівки не треба мені подавати. Наприклад, такі, як термомодернізація шкіл на декілька років, коли один рік ми робимо фасад, а всередині немає чого подивитися. Гроші мають іти на серйозні проекти, а не розпорошуватися на дірки», – зазначив голова ОДА.
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