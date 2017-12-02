До уваги водіїв – ускладнення погодних умов!

Зважаючи на прогнозоване ускладнення погодних умов у вигляді снігу та різкого переходу температури з «плюса» на «мінус» у вихідні на території області, звертаємось до водіїв!
Служба автомобільних доріг у Житомирській області закликає, Вас, автолюбителі, бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість, не виконувати ризикованих маневрів.
Слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджують про ситуацію на шляху. У час негоди варто відмовитися від поїздок пасажирам з дітьми та екскурсійними автобусами, адже погодні умови, пов’язані із ожеледицею, є найнебезпечнішими для транспорту.
Окреме прохання до водіїв вантажівок: не створювати заторів, не здійснювати обгін на слизькій дорозі.
Нагадуємо, що ми працюємо цілодобово. Контактні телефони: 0412 47 05 34 та 47 05 35.