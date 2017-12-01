На Житомирщині взято під варту податківця, викритого під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 10 тис грн

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У четвер, 30 листопада 2017 року, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави на суму 134 тис грн.
Нагадаємо, що нещодавно прокуратурою області спільно із регіональними Управлінням Служби безпеки України та Головним управлінням Нацполіції в області податківця затримано під час одержання ним від підприємця неправомірної вигоди на суму 10 тис грн.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного Управління Нацполіції в області. Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади.
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