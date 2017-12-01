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На Житомирщині взято під варту податківця, викритого під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 10 тис грн

На Житомирщині взято під варту податківця, викритого під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 10 тис грн Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У четвер, 30 листопада 2017 року, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави на суму 134 тис грн.

Нагадаємо, що нещодавно прокуратурою області спільно із регіональними Управлінням Служби безпеки України та Головним управлінням Нацполіції в області податківця затримано під час одержання ним від підприємця неправомірної вигоди на суму 10 тис грн.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного Управління Нацполіції в області. Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади.
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