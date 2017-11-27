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В Житомире испытали грозный БМП-1УМД

В Житомире испытали грозный БМП-1УМДГП "Житомирский бронетанковый завод", входящий в концерн "Укроборонпром", завершил полный цикл заводских испытаний БМП-1УМД.

Как известно, модернизированная бронемашина успешно прошла ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, которые значительно расширили боевые характеристики.

На обновленном БМП установлен боевой модуль "Стилет", оснащенный 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом такого же калибра, пулеметом калибра 7,62 миллиметра и высокоточным противотанковым комплексом "Барьер". Бронемашина оснащена цифровой системой управления огнем и немецким двигателем Deutz.

Особое внимание инженеров - система защиты экипажа. Кроме дополнительных элементов защиты, на БМП установлены системы маскировки в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому, БМП-1УМД малозаметна при использовании тепловизора.

facenews
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