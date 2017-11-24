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Кабмін виділив Бердичівському району понад 50 мільйонів гривень на ліквідацію градопаду

Кабмін виділив Бердичівському району понад 50 мільйонів гривень на ліквідацію градопадуНагадаємо, що 21 вересня там випав град, окремі екземпляри якого були розміром з куряче яйце. Негода пошкодила дахи, вікна, автомобілі та городину. Тоді надзвичайній ситуації надали статус "регіональної". Приблизні збитки від негоди – 60 мільйонів гривень. Частину грошей на ліквідацію наслідків виділили з місцевих бюджетів. Частину – надала область. І тепер 50 мільйонів 68 тисяч гривень виділив Кабмін. Як повідомляє бердичівська телерадіокомпанія "ВІК", прийняттю рішення про допомогу передували висновки експертів. Проект розпорядження, розроблений Мінекономрозвитку, погодили міністр фінансів, міністр юстиції та голова Житомирської облдержадміністрації.

103fm.com.ua
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