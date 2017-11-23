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На Житомирщині знову ДТП за участю лося

22 листопада близько 17 год. на 98 кілометрі траси Київ-Ковель поблизу села Новоселиця Малинського району під колеса автомобіля Мітсубісі Лансер потрапив самець лося. Тварина, віком приблизно 3 років, загинула на місці. Ймовірно, у цю пору доби, коли настають перші сутінки, водій вчасно не помітив тварину на дорозі і не зміг уникнути фатального зіткнення.
На Житомирщині знову ДТП за участю лося

«Саме в цьому місці лосі зявляються на дорозі досить часто, - каже районний мисливствознавець Малинського району Сергій Бузенко. – Мабуть, саме там пролягають їх «натоптані» стежки. Ми неодноразово зверталися до відповідних служб з проханням встановити дорожні знаки, які б попереджали водіїв про можливу появу тварин на дорозі. Однак на разі питання є невирішеним.»

Варто зазначити, що лосі частіше за інших тварин гинуть під колесами автомобілів. Серед причин цього і те, що лось має порівняно великий ареал міграції, до того ж ця тварина досить масивна та неповоротка.

На місце події прибули посадові особи мисливського господарства ТОВ «АРТЕМІДА-ЛТД» та працівники поліції.

Цього разу обійшлося без людських жертв, жінці-водієві надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що цього року це вже не перший випадок дорожньо-траспортної пригоди на Житомирщині з участю лося.

Наталія Горай,
прес-служба Житомирського ОУЛМГ
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