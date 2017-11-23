В Олевському районі через побиття сином помер пенсіонер

Поліцейські Олевського відділення поліції оголосили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження 40-річному жителю с. Сущан. Встановлено, що 20 листопада чоловік, не стримавшись у ході конфлікту, вдарив свого 64-річного батька. Від отриманої травми пенсіонер помер у лікарні.
Увечері 20 листопада до відділення поліції надійшло повідомлення про термінову госпіталізацію з місця проживання непритомного чоловіка. Згодом не приходячи до свідомості він помер.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. З’ясовуючи усі деталі події, поліцейські побували у лікарні та у с. Сущани, де пенсіонер мешкав.
Так, стало відомо, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи 64-річний чоловік помер внаслідок крововиливу під оболонку головного мозку. Правоохоронці у ході подальших дій встановлювали обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень, що стали для нього смертельними.
- Ми з’ясували, що того вечора між батьком та сином раптово виник конфлікт на побутовому грунті, - розповів начальник Олевського відділення поліції Олексій Зозуля. – Молодший із чоловіків не стримався і вдарив іншого.
Пенсіонерові стало зле, але у родині ніхто не надав цьому особливої уваги, оскільки чоловік мав хронічні захворювання і раніше теж скаржився на самопочуття.
За кілька годин пенсіонер втратив свідомість і йому викликали швидку медичну допомогу. На жаль, врятувати його життя медикам не вдалося.
Нині досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном до 10 років.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області