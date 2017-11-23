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На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО

В області триває ремонт доріг за кошти від перевиконання митних платежів. Нині роботи ведуться на 20 об’єктах. Підрядники вже влаштували асфальтобетонне покриття на шляхах області на суму більше 86 млн грн.

За дорученням голови ОДА Ігоря Гундича управління промисловості розвитку інфраструктури та туризму спільно зі Службою автомобільних доріг перевіряють якість та темпи виконання ремонтних робіт.

21 листопада, перевірку здійснили у Житомирському та Бердичівському районах.

Зокрема, поточний середній ремонт завершено на дорозі С060611 /Житомир – Сквира – Ставище/ - Піски, С060314 під’їзд до с.Гальчин та С060318 /Шепетівка – Чуднів – Бердичів/ - Гардишівка через Кустин.

На цих ділянках у 1,6км, 1,7 км та 2,4 км підрядник влаштував вирівнюючий шар покриття із асфальтобетонної суміші та укріпив обочини доріг. Загальна вартість виконання робіт на цих 3 ділянках складає більше 7 млн 769 тис. грн.

Також робітники продовжують ремонт на 4 км автодороги О 060305 Бердичів – Іванопіль. На цій ділянці проводять необхідні підготовчі роботи та влаштовують асфальтобетонне покриття. Вартість робіт на цій ділянці складає 4 млн 807 тис. грн.
На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО
На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО
На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО
На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО

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