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Проїзд за маршрутом «Бердичів – Житомир» знову подорожчав

Проїзд за маршрутом «Бердичів – Житомир» знову подорожчавЗ 22 листопада вартість проїзду у маршрутному таксі «Бердичів – Житомир» зросла до 29 гривень. Про це повідомляють бердичівляни у соціальній мережі Facebook.

У довідці бердичівського автовокзалу інформацію про підвищення вартості проїзду Житомир.info підтвердили, але повідомили, що поїздка до житомирського автовокзалу обійдеться трохи дорожче.

«На рейсі «Бердичів – Житомир» підняли вартість. До «музикалки» – 29,19 грн, до автовокзалу – 32,63 грн», – повідомили на автовокзалі райцентру.

На сайтах продажу квитків онлайн з 22 листопада вартість проїзду за прямим маршрутом «Бердичів – Житомир» коливається від 32,63 грн до 33,97 грн. На транзитних рейсах ціна дещо менша – від 27,47 грн. Разом з тим, з Житомира до Бердичева доїхати можна й за 24 гривні.

Нагадаємо, це вже друге подорожчання проїзду у маршрутному таксі «Бердичів – Житомир» за останні два місяці. 18 вересня, вартість проїзду на маршруті «Бердичів-Житомир» збільшилася до 26 грн.

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