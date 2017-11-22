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В Овруцькому районі через сімейний конфлікт загинула молода жінка (ФОТО)

20 листопада у с. Гладковичах від ножового поранення загинула 29-річна жінка. За зібраною поліцейськими інформацією, смертельне тілесне ушкодження вона отримала у ході конфлікту від нетверезого чоловіка. Нині підозрюваний перебуває під вартою.
В Овруцькому районі через сімейний конфлікт загинула молода жінка (ФОТО)
В Овруцькому районі через сімейний конфлікт загинула молода жінка (ФОТО)

Конфлікт між подружжям стався близько 16.00 у будинку, де вони проживали разом з 5-річною донькою. На момент цих подій дитина знаходилась у бабусі.

У ході суперечки, що виникла через зловживання чоловіком алкоголем, жінка отримала ножове поранення грудної клітини.
Тілесне ушкодження стало фатальним для неї і прибулі до села медики не змогли врятувати її життя.

Як повідомив заступник начальника Овруцького відділення поліції Петро Бородій, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка було затримано, а проведеним медичним освідуванням встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,6 проміле).

Нині триває подальше з’ясування усіх обставин події.

Відносно підозрюваного обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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