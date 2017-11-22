Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:27 – На Житомирщині знову ДТП за участю лося 
  • 14:24 – В Олевському районі через побиття сином помер пенсіонер 
  • 09:58 – На Житомирщині продовжуються ремонти доріг у рамках митного експерименту. ФОТО 
  • 17:59 – Проїзд за маршрутом «Бердичів – Житомир» знову подорожчав 
  • 11:43 – Луценко призвал ввести норму об обязательном аресте чиновников-взяточников в качестве меры пресечения 

У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)

22 листопада до Житомира повернувся зведений загін поліцейських області, які з серпня 2017 року виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях.
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)

Начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав Печененко подякував правоохоронцям за службу та розповів про отримані від колег зі сходу позитивні відгуки щодо їх роботи у зоні проведення антитерористичної операції.

- Для кожного з вас це стажування водночас було і випробуванням на гарт та зрілість, - сказав керівник поліції області. – Дякую, що не підвели і з гідністю виконали поставлені завдання.

Поліцейські розповідають, що до серед їх безпосередніх функцій входили забезпечення публічного порядку та безпеки у містах і селах, патрулювання населенних пунктів, здійснення пропускного режиму на блокпостах, попередження та розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень, затримання підозрюваних у скоєнні злочинів.

Попереду у прибулих кількаденна відпустка та повернення до служби за місцем її проходження.
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)
У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 77
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині понад тисячу злочинів розкрито за участю бійців поліції охорони
» Керівник Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав Печененко провів виїзний прийом громадян (ФОТО)
» Зведений загін поліції Житомирщини вирушив у зону АТО
» Житомирські ДАІшники повернулися із зони АТО (ФОТО)
» Житомирські ДАІвці успішно виконали завдання у зоні АТО і повернулися додому (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна зібрала доказову базу проти РФ для Міжнародного кримінального суду в Гаазі
Главарь «лнр» заявил о попытке «госпереворота» и призвал луганчан «выйти на улицы разоружать преступников»
Луценко призвал ввести норму об обязательном аресте чиновников-взяточников в качестве меры пресечения
Правила отримання субсидій в Україні стали жорсткішими, і це ще не все - заступник міністра фінансів
У Міноборони заявили, що депортований з України Надірадзе не є ветераном АТО
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+