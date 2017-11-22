У поліції області зустріли колег, які упродовж кількох місяців працювали у зоні АТО (ФОТО)

22 листопада до Житомира повернувся зведений загін поліцейських області, які з серпня 2017 року виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях.
Начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав Печененко подякував правоохоронцям за службу та розповів про отримані від колег зі сходу позитивні відгуки щодо їх роботи у зоні проведення антитерористичної операції.
- Для кожного з вас це стажування водночас було і випробуванням на гарт та зрілість, - сказав керівник поліції області. – Дякую, що не підвели і з гідністю виконали поставлені завдання.
Поліцейські розповідають, що до серед їх безпосередніх функцій входили забезпечення публічного порядку та безпеки у містах і селах, патрулювання населенних пунктів, здійснення пропускного режиму на блокпостах, попередження та розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень, затримання підозрюваних у скоєнні злочинів.
Попереду у прибулих кількаденна відпустка та повернення до служби за місцем її проходження.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області