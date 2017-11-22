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У Житомирі представили нового тренера ФК "Полісся"

У Житомирі представили нового тренера ФК "Полісся"У Житомирі 22 листопада міський голова Сергій Сухомлин та голова ОДА Ігор Гундич представили нового тренера футбольного клубу «Полісся». Ним став Володимир Мазяр.

Кандидатуру нового тренера попередньо обговорили і дійшли згоди очільники міста й області

«Вважаю, що для розвитку житомирського футболу потрібен не еволюційний шлях, яким повільно йшла команда, а революційний – швидкий із повним переворотом уявлення про команду і футбол. Разом із міським головою обговорили кандидатуру майбутнього тренера. Радий, що дійшли згоди», – повідомив раніше Ігор Гундич.

Нагадаємо, на минулому тижні Ігор Гундич анонсував, що у третьому колі з ФК «Полісся» працюватиме новий тренер.

Довідково: Володимир Іванович Мазяр (нар. 28 вересня 1977, Кам'янка, Ізяславський район, Хмельницька область) — український футболіст, нападник. У Вищій лізі України провів 66 матчів. Також зіграв 6 матчів у Кубку УЄФА та 1 — у Лізі Європи.

Вихованець львівського футболу. Перші тренери — Іван Мазяр, Юрій Дубровний.

Наприкінці березня 2016 року було повідомлено, що Мазяр очолив аматорський клуб «Самбір», проте він особисто спростував цю інформацію.

11 квітня 2016 року офіційно очолив рівненський «Верес», з яким пропрацював один рік, поступившись посадою головного тренера своєму помічнику Юрію Вірту.

11 серпня 2017 року офіційно став головним тренером винниківського «Руху».

12 листопада 2017 року завершив співпрацю з «Рухом».

Переможець Першої ліги чемпіонату України: 1999 рік.
Бронзовий призер чемпіонату України: 2001 року.
Бронзовий призер чемпіонату Азербайджану: 2009 року.
Третій бомбардир чемпіонату Азербайджану: 2009 року.

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