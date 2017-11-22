У Житомирі представили нового тренера ФК "Полісся"

У Житомирі 22 листопада міський голова Сергій Сухомлин та голова ОДА Ігор Гундич представили нового тренера футбольного клубу «Полісся». Ним став Володимир Мазяр.
Кандидатуру нового тренера попередньо обговорили і дійшли згоди очільники міста й області
«Вважаю, що для розвитку житомирського футболу потрібен не еволюційний шлях, яким повільно йшла команда, а революційний – швидкий із повним переворотом уявлення про команду і футбол. Разом із міським головою обговорили кандидатуру майбутнього тренера. Радий, що дійшли згоди», – повідомив раніше Ігор Гундич.
Нагадаємо, на минулому тижні Ігор Гундич анонсував, що у третьому колі з ФК «Полісся» працюватиме новий тренер. Довідково:
Володимир Іванович Мазяр (нар. 28 вересня 1977, Кам'янка, Ізяславський район, Хмельницька область) — український футболіст, нападник. У Вищій лізі України провів 66 матчів. Також зіграв 6 матчів у Кубку УЄФА та 1 — у Лізі Європи.
Вихованець львівського футболу. Перші тренери — Іван Мазяр, Юрій Дубровний.
Наприкінці березня 2016 року було повідомлено, що Мазяр очолив аматорський клуб «Самбір», проте він особисто спростував цю інформацію.
11 квітня 2016 року офіційно очолив рівненський «Верес», з яким пропрацював один рік, поступившись посадою головного тренера своєму помічнику Юрію Вірту.
11 серпня 2017 року офіційно став головним тренером винниківського «Руху».
12 листопада 2017 року завершив співпрацю з «Рухом».
Переможець Першої ліги чемпіонату України: 1999 рік.
Бронзовий призер чемпіонату України: 2001 року.
Бронзовий призер чемпіонату Азербайджану: 2009 року.
Третій бомбардир чемпіонату Азербайджану: 2009 року.