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У Коростенському районі у результаті ДТП загинув водій іномарки (ФОТО)

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада близько 19.10 на автодорозі Виступовичі-Житомир, поблизу с. Лісівщини. У результаті троє чоловіків отримали травми, один з них помер у лікарні.
У Коростенському районі у результаті ДТП загинув водій іномарки (ФОТО)
У Коростенському районі у результаті ДТП загинув водій іномарки (ФОТО)
У Коростенському районі у результаті ДТП загинув водій іномарки (ФОТО)

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Renault», 32-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2107» під керуванням 55-річного жителя Хорошівського району.

У результаті ДТП травми отримали обидва водії та пасажир ВАЗа, 37-річний житель Коростенського району. Усіх трьох у непритомному стані було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні.

Лікарі кілька годин боролись за життя водія автомобіля «Renault», однак врятувати його не вдалося.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування причин та обставин події.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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