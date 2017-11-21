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Житомир інноваційний. Як створити у місті умови для розвитку потенціалу житомирян?

Це обговорювали сьогодні під час роботи фокус-групи проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» працівники виконавчих органів міської ради, а також представники бізнесу, закладів освіти та громадських організацій.
Житомир інноваційний. Як створити у місті умови для розвитку потенціалу житомирян?
Житомир інноваційний. Як створити у місті умови для розвитку потенціалу житомирян?
Житомир інноваційний. Як створити у місті умови для розвитку потенціалу житомирян?

Під час чергової дискусії експерти порушили питання забезпечення високоякісної та сучасної освіти для дітей та молоді, а також створення сприятливих умов для працевлаштування та зайнятості.

Директор департаменту економічного розвитку Микола Костриця зазначає, що організація подібних фокус-груп за участі громадських діячів, освітян та представників бізнесу необхідна для стратегічного планування розвитку міста.

«Університети завжди були і є центрами інновацій. Місто зацікавлене у постійній співпраці з вишами, наукою для успішного розвитку Житомира. Фокус-група покликана напрацювати стратегію розвитку міста,зокрема і в частині створення умов для самореалізації населення міста завдяки підвищенню якості освіти, створенню умов для працевлаштування та розвитку технологій в Житомирі», - каже Микола Костриця.

Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» створений в рамках міжурядової співпраці України та Німеччини. Метою проекту є розробка та впровадження планів інтегрованого розвитку Житомира, Чернівців, Вінниці та Полтави з урахуванням потреб усіх провідних сфер міського життя. Виконавцем проекту є німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH». Основне завдання проекту – зробити міста комфортними для проживання, економічно сильними та інвестиційно привабливими. У Житомирі проект, основним завданням якого є стратегічне планування розвитку Житомира до 2030 року, діє вже рік. Вже визначено 6 пріоритетів розвитку, а саме: Ефективне місто, Інноваційне місто, Комфортне місто, Активне місто, Зелене місто та Інклюзивне місто.

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