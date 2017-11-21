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Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ

У рамках прес-туру «Opening Ukraine» іноземні журналісти завітали на Житомирщину, де відвідали музеї та поспілкувалися з представниками туризму.
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ

Захід відбувся, 20 листопада.

Група іноземних журналістів з Казахстану, Сербії, Туреччини, Білорусі та інших країн в рамках іміджевого прес-туру «Оpening Ukraine» відвідали на Житомирщині замок-музей «Радомисль» та Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

У рамках проекту вони також поспілкувалися з представниками туристичної сфери Житомирщини.

«Тривалий час ми не розказували про те, наскільки Житомирщина прекрасна. Можливо, не вміли про це розказати. І сьогодні ми вчимося це робити. На території області відбувається дуже багато фестивалів. Кожна громада намагається бути цікаво. І у процесі децентралізації це один із головних моментів, адже таким чином люди вчаться заробляти гроші», – зазначила в.о. начальника управління культури ОДА Тетяна Парфентієва.

Житомиряни також розповіли гостям про розвиток «зеленого» сільського туризму, проведення традиційних свят, познайомили з найцікавішими пам’ятками Житомирщини.

Довідково:


Проект реалізовується спільно Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «Київський прес-клуб». За п’ять днів представники іноземних медіа відвідають п’ять областей України, аби згодом розповісти справді вражаючі та достовірні історії про туристичний потенціал України іноземним мандрівникам.

В цьому році прес-тури пройдуть у таких регіонах України: Лівобережжя: Чернігівська область – Сумська область – Харківська область – Полтавська область – Київська область; Правобережжя: Житомирська область – Рівненська область – Хмельницька область – Вінницька область – Черкаська область.
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ
Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ

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