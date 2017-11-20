На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)

Трьох жителів Київщини, причетних до нападу на приватного підприємця у смт Любарі, працівники поліції затримали на в’їзді у м. Житомир. У них вилучили металеву палицю, балаклави та стартовий пістолет. Нині триває досудове розслідування за фактом розбійного нападу.
Близько 6.15 ранку 19 листопада до Любарського відділення поліції надійшло повідомлення від 25-річного жителя районного центру про напад на нього невідомих молодиків. За словами заявника, близько півгодини тому на вулиці до нього підбігли незнайомці, які ударили чимось ззаду по тулубу та стали погрожувати. Чоловік швидко зорієнтувався у ситуації та зумів втекти від нападників. Ті, у свою чергу, не отримавши бажаного, теж поїхали геть автомобілем «Шевроле».
Заявник, оговтавшись від нападу, розповів про подію товаришам та разом з ними розпочав пошуки розбійників. Водночас потерпілий повідомив про подію та виявлення на автодорозі підозрілого автомобіля, що може належити нападникам, поліцейським.
У результаті про напрям руку ймовірних порушників було повідомлено суміжні з Любарським районом підрозділи поліції Житомирщини та Хмельниччини. Переслідування «Шевроле» тривало кілька годин, упродовж яких нападники неодноразово змінювали напрям руху. Врешті автомобіль за орієнтуванням було затримано патрульними на околиці м. Житомира.
У транспортному засобі знаходились троє киян, студентів спортивного вишу віком 21, 18 та 17 років. У них виявили та вилучили металеву телескопічну палицю, три балаклави, стартовий пістолет з набоями.
- Хлопці пояснили, що приїхали до смт Любара нібито на день народження знайомого у п’ятницю, - повідомив т.в.о. начальника Любарського відділення поліції Володимир Сорока. – А заявника вони підстерегли недільного ранку, попередньо з’ясувавши, що у того можуть бути при собі значні кошти, та напали.
Нині усіх трьох затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (Грабіж) КК України, триває з’ясування всіх обставин події. Молодикам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області