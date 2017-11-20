Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:37 – С сегодняшнего дня украинские десантники будут носить темно-бордовые береты. ВИДЕО 
  • 12:15 – У Коростенському районі у результаті ДТП загинув водій іномарки (ФОТО) 
  • 09:37 – Житомир інноваційний. Як створити у місті умови для розвитку потенціалу житомирян? 
  • 09:27 – Туристичними об’єктами Житомирщини цікавляться іноземні ЗМІ 
  • 16:42 – Запрошуємо відзначити День Гідності та Свободи разом 

На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)

Трьох жителів Київщини, причетних до нападу на приватного підприємця у смт Любарі, працівники поліції затримали на в’їзді у м. Житомир. У них вилучили металеву палицю, балаклави та стартовий пістолет. Нині триває досудове розслідування за фактом розбійного нападу.
На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала трьох розбійників (ФОТО)

Близько 6.15 ранку 19 листопада до Любарського відділення поліції надійшло повідомлення від 25-річного жителя районного центру про напад на нього невідомих молодиків. За словами заявника, близько півгодини тому на вулиці до нього підбігли незнайомці, які ударили чимось ззаду по тулубу та стали погрожувати. Чоловік швидко зорієнтувався у ситуації та зумів втекти від нападників. Ті, у свою чергу, не отримавши бажаного, теж поїхали геть автомобілем «Шевроле».

Заявник, оговтавшись від нападу, розповів про подію товаришам та разом з ними розпочав пошуки розбійників. Водночас потерпілий повідомив про подію та виявлення на автодорозі підозрілого автомобіля, що може належити нападникам, поліцейським.

У результаті про напрям руку ймовірних порушників було повідомлено суміжні з Любарським районом підрозділи поліції Житомирщини та Хмельниччини. Переслідування «Шевроле» тривало кілька годин, упродовж яких нападники неодноразово змінювали напрям руху. Врешті автомобіль за орієнтуванням було затримано патрульними на околиці м. Житомира.

У транспортному засобі знаходились троє киян, студентів спортивного вишу віком 21, 18 та 17 років. У них виявили та вилучили металеву телескопічну палицю, три балаклави, стартовий пістолет з набоями.

- Хлопці пояснили, що приїхали до смт Любара нібито на день народження знайомого у п’ятницю, - повідомив т.в.о. начальника Любарського відділення поліції Володимир Сорока. – А заявника вони підстерегли недільного ранку, попередньо з’ясувавши, що у того можуть бути при собі значні кошти, та напали.

Нині усіх трьох затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (Грабіж) КК України, триває з’ясування всіх обставин події. Молодикам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 212
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські оперативно затримали розбійників
» На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)
» Житомирська поліція затримала розбійників, які відібрали у столичного підприємця майже 40 тисяч гривень
» Житомирські поліцейські затримали розбійників, які силою відібрали у чоловіка мобільник і документи
» На Житомирщині поліцейські затримали нічних розбійників, які напали на бабусю і вимагали гроші
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Правила отримання субсидій в Україні стали жорсткішими, і це ще не все - заступник міністра фінансів
У Міноборони заявили, що депортований з України Надірадзе не є ветераном АТО
"Ми переграли Росію" - Порошенко
Результати перевірок е-декларацій сфальсифікували - в Україні вибухнув корупційний скандал
Верховна Рада ухвалила закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг
Меркель готова до перевиборів
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+