У Житомирі затримано поліцейського, який чинив опір працівникам патрульної поліції

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області опору працівникам патрульної поліції, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України.
У четвер, 16 листопада 2017 року, за ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира, з метою доставки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зловмисника затримано.
Установлено, що у вересні цього року оперуповноважений, перебуваючи поза службою, керуючи автомобілем TOYOTA AVALON у стані алкогольного сп’яніння, не зупинився на законну вимогу працівників патрульної поліції у м. Житомир, вчинивши активний опір працівникам поліції при виконанні ними своїх службових обов’язків.
У зв’язку з ухиленням від явки на виклики слідчого, оперуповноваженому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України та оголошено у розшук.
На даний час підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.
Прес-служба прокуратури Житомирської області