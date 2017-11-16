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В Житомирі рятувальники збирали розілляту у навчальному закладі ртуть

В Житомирі рятувальники збирали розілляту у навчальному закладі ртутьЩоправда, ситуація була умовною. Нині на Житомирщині проходить контрольна перевірка заходів державної політики у сфері цивільного захисту. В рамках перевірки рятувальники і провели навчання з відпрацювання навичок ліквідації умовної надзвичайної події в освітньому закладі.

Згідно тактичного задуму, в одному з корпусів Центру професійно-технічної освіти було виявлено розлиту на підлозі речовину, зовні схожу на металеву ртуть. Поруч без свідомості перебували двоє потерпілих. Керівник Центру повідомив про подію та провів евакуацію із закладу.

До місця виклику прибуло 4 відділення вогнеборців, екіпаж екстреної допомоги та медицини катастроф, співробітники Національної поліції, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Правоохоронці перекрили рух транспорту поблизу виникнення надзвичайної події. Говорить заступник начальника обласного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій Олег Держанівський:
"Рятувальники винесли постраждалих на повітря і передали їх медпрацівникам. Крім того, надзвичайники зібрали спеціальними приладами ртуть, якої було 300 грамів, та забрали її. У подальшому рятувальним особовим складом 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини було здійснено обстеження решти приміщень Центру професійно-технічної освіти на предмет перебування там людей чи наявності постраждалих. В цілому, особовий склад із завданням справився. Що стосується оцінювання якості роботи, то її згодом нададуть перевіряючі".

Додамо, що до навчань було залучено 39 осіб персоналу служб цивільного захисту міста та 9 одиниць техніки.

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