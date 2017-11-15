У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)

Повідомлення про виявлення нічийного пакунку під деревами на розі вулиць в обласному центрі надійшло на спецлінію «102» близько 10 години 15 листопада. За результатами перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено.
За отриманою інформацією, на перехресті вулиць Грушевського-Покровській під ялинками під листям прихований якийсь підозрілий пакунок.
Для перевірки відомостей на місце події виїхали слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП, були залучені й інші екстрені служби.
Поліцейські позначили потенційно небезпечну територію попереджувальними знаками та обмежили доступ до неї.
Працівники вибухотехнічної служби оглянули місцевість, дистанційно зрушили з місця пакунок і перевірили його вміст.
У результаті у пакеті виявили набір алюмінієвого посуду. Жодних вибухових предметів або таких, які б могли становити загрозу безпеці людей, у пакунку не містилося.
Поліцейські закликають житомирян до пильності і обережності та просять повідомляти про підозрілі речі, виявлені на вулицях населених пунктів, парках, скверах, у приміщеннях публічних закладів, у під’їздах будинків тощо. Будьте обачними і обережними!
Відділ комунікації поліції
Житомирської області