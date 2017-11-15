Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:22 – В Житомирі рятувальники збирали розілляту у навчальному закладі ртуть 
  • 12:26 – У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО) 
  • 09:15 – У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО 
  • 11:28 – На Житомирщині стартували спільні навчання для працівників підрозділів швидкого реагування ГУНП та поліцейських охорони (ФОТО) 
  • 09:40 – У Житомирській області хочуть створити інтерактивну інвестиційну карту 

У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)

Повідомлення про виявлення нічийного пакунку під деревами на розі вулиць в обласному центрі надійшло на спецлінію «102» близько 10 години 15 листопада. За результатами перевірки жодних небезпечних предметів не виявлено.
У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)

За отриманою інформацією, на перехресті вулиць Грушевського-Покровській під ялинками під листям прихований якийсь підозрілий пакунок.

Для перевірки відомостей на місце події виїхали слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП, були залучені й інші екстрені служби.

Поліцейські позначили потенційно небезпечну територію попереджувальними знаками та обмежили доступ до неї.

Працівники вибухотехнічної служби оглянули місцевість, дистанційно зрушили з місця пакунок і перевірили його вміст.

У результаті у пакеті виявили набір алюмінієвого посуду. Жодних вибухових предметів або таких, які б могли становити загрозу безпеці людей, у пакунку не містилося.

Поліцейські закликають житомирян до пильності і обережності та просять повідомляти про підозрілі речі, виявлені на вулицях населених пунктів, парках, скверах, у приміщеннях публічних закладів, у під’їздах будинків тощо. Будьте обачними і обережними!
У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)
У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)
У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)
У Житомирі виявили підозрілий пакунок (ФОТО)


Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 237
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські перевірили інформацію про виявлення підозрілих речей
» У Житомирі поліція знешкодила підозрілу валізу у під’їзді багатоповерхівки (ФОТО)
» Поліція розшукала чоловіка, який «замінував» залізничний вокзал у Житомирі
» Житомирі поліцейські знешкодили підозрілий предмет (ФОТО)
» У Житомирі поліцейські затримали псевдомінера (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Результати перевірок е-декларацій сфальсифікували - в Україні вибухнув корупційний скандал
Верховна Рада ухвалила закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг
"Краще так, ніж ніяк" — продюсер про скасування ПДВ для кіно
Порошенко: Європа визнала прогрес реформ України
Набрала чинності норма закону про щонайменше 30% української музики в радіоефірі
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+