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У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО

У Барашівській громаді Ємільчинського району за кошти ДФРР проводять термомодернізацію Барашівської школи. Таким чином в області з’явиться ще одна яскрава школа.

Загальна вартість робіт складає 3 млн 824 тис. грн.

Про це повідомив голова громади Сергій Варварчук.

«На сьогодні вже майже перекрили дах, залишилося близько 20 квадратних метрів. Повністю утеплили і пофарбували передній фасад. Зараз працюють над боковими і задніми стінами будівлі. Можна сказати, що роботи виконані на 40%», – розповів Сергій Варварчук.

Проектом передбачається виконання наступних робіт:
  • підсилення ділянок стін приміщення з тріщинами;
  • заміна існуючої покрівлі з азбестоцементних листів на покрівлю з проблистів по існуючій кроквяній системі;
  • утеплення зовнішніх стін і цоколя;
  • влаштування додаткового шару утеплювача на горищному перекритті;
  • влаштування покрівлі з профлистів на ганку головного входу;
  • заміна існуючих віконних відливів;
  • ремонт і влаштування вимощення.

У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО
У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО
У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО
У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО
У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО

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