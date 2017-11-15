У Барашівській громаді за кошти ДФРР проводять термомодернізацію школи. ФОТО

У Барашівській громаді Ємільчинського району за кошти ДФРР проводять термомодернізацію Барашівської школи. Таким чином в області з’явиться ще одна яскрава школа.
Загальна вартість робіт складає 3 млн 824 тис. грн.
Про це повідомив голова громади Сергій Варварчук.
«На сьогодні вже майже перекрили дах, залишилося близько 20 квадратних метрів. Повністю утеплили і пофарбували передній фасад. Зараз працюють над боковими і задніми стінами будівлі. Можна сказати, що роботи виконані на 40%», – розповів Сергій Варварчук.
Проектом передбачається виконання наступних робіт:
підсилення ділянок стін приміщення з тріщинами;
заміна існуючої покрівлі з азбестоцементних листів на покрівлю з проблистів по існуючій кроквяній системі;
утеплення зовнішніх стін і цоколя;
влаштування додаткового шару утеплювача на горищному перекритті;
влаштування покрівлі з профлистів на ганку головного входу;
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