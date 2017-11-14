На Житомирщині стартували спільні навчання для працівників підрозділів швидкого реагування ГУНП та поліцейських охорони (ФОТО)

Відсьогодні, 13 листопада, на базі ДУ «Житомирського навчального центру підготовки поліцейських» для перших 60 працівників територіальних підрозділів ГУНП в області та поліцейських охорони розпочався курс підвищення кваліфікації. Упродовж трьох тижнів правоохоронці удосконалюватимуть власні професійні уміння, здобуватимуть нові знання та опанують сучасні ґаджети, необхідні для якісного виконання службових обов’язків.
– Курс підвищення кваліфікації спрямований на підготовку працівників підрозділів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів та поліцейських охорони до роботи зі службовими планшетами, якісний збір матеріалів, швидке реагування на повідомлення та професійне їх відпрацювання, а також загалом на роботу з громадянами. Організація діяльності поліції має відбуватися у площині електронного документообігу і наші працівники повинні усвідомлювати переваги такого підходу і уміти користуватися сучасними технічними засобами для його реалізації, - прокоментував заступник начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Артем Лисогор.
Відтак для першої спільної групи, до складу якої увійшли 50 працівників секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів ГУНП в області та 10 – Управління поліції охорони, відповідні заняття розпочалися вже сьогодні, 13 листопада у Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських.
Загалом навчальна програма передбачає тижневі курси теорії, під час яких поліцейські удосконалюватимуть знання законодавства та відомчої нормативної бази і обговорюватимуть змодельовані тренерами-викладачами тактичні ситуації.
Одразу потому слухачі залучатимуться до практичної діяльності. Разом із патрульними поліцейськими вони заступатимуть на патрулювання в якості стажерів. Під час такої роботи відпрацьовуватимуть алгоритми дій від надходження виклику на службовий планшет і аж до заповнення в електронному варіанті результатів роботи по конкретній ситуації. Така практика триватиме протягом 2 тижнів.
Після отримання відповідних сертифікатів про проходження курсу підвищення кваліфікації поліцейські зможуть повернутися до виконання своїх обов’язків безпосередньо за місцем служби. А їх змінить нова група слухачів. Загалом до навчань планується залучити близько 500 співробітників підрозділів швидкого реагування відділів і відділень поліції Житомирщини, а також усіх поліцейських охорони, які несуть зовнішню службу на вулицях населених пунктів.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області