У Житомирській області хочуть створити інтерактивну інвестиційну карту

Вона може з'явитися в рамках проекту, поданого до Мінрегіонбуду на конкурс секторальної підтримки реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, розповів заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації Віктор Градівський: "Наш департамент, зокрема, представив на цей конкурс два потужних проекти, це формування інвестиційної стратегії Житомирської області. В рамках даного проекту, за умови, звичайно, якщо він виграє, буде створена інвестиційна карта Житомирської області інтерактивна. Кожна земельна ділянка, кожен об'єкт буде винесений надану карту, буде до цього об'єкту прив'язка в режимі онлайн до існуючої інфраструктури. Кожен інвестор з будь-якого куточку світу зможе побачити, яка там є кількість робочих місць які є ресурси, яка є дорожня інфраструктура і зможе прийняти рішення, варто йому реалізовувати на цій території свої проекти чи ні".
Громади області підтримують таку перспективу, бо зацікавлені у розвитку: "Ми вже сьогодні працюємо з департаментом економічного розвитку, щоб наповнити цю карту. Те, що ми сьогодні робимо, це пошук і оформлення земельних ділянок, які будуть інвестиційно привабливі для потенційних інвесторів. Щоб шляхом залучення інвесторів збільшити кількість робочих місць, надати можливість нашим громадянам влаштуватися на ці робочі місця. Тут виграють всі: і наші люди, і громада, через те, що збільшення робочих місць дасть збільшення надходжень до місцевого бюджету, що дасть новий поштовх для розвитку нашої громади", – розповів голова Новоборівської ОТГ Григорій Рудюк.
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