На Житомирщині розпочинаються перевірки виконання вимог з питань цивільного захисту

На Житомирщині з 13 по 23 листопада перевірятимуть стан виконання законів та вимог з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб області.
Про це говорили сьогодні, 13 листопада, на нараді керівного складу територіальної підсистеми єдиної держсистеми цивільного захисту області із представниками ДСНС України.
У нараді взяв участь перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький та заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.
«На виконання плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік розпочинаємо контрольну перевірку реалізації державної політики у сфері цивільного захисту територіальною підсистемою Житомирської області. Останній раз така перевірка на Житомирщині проводилася у 2015 році. Це важливо – кожна посадова особа має знати алгоритм дій, свої обов’язки і, у разі виникнення надзвичайної ситуації, маєте знати, як реагувати. Також ми плануємо провести навчання та практичні тренування», – сказав Олег Мельчуцький.
Також буде перевірятися діяльність аварійно-рятувальних служб, стан реагування на надзвичайні ситуації, організація заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, стан безпеки та зберігання арсеналів області тощо.
Графік перевірок:
14 листопада 2017 – м. Житомир;
15 листопада 2017 – Коростенський район та м. Коростень;
16 листопада 2017 – Новоград-Волинський район та м. Новоград-Волинський;
17 листопада 2017 – Бердичівський район та м. Бердичів;
18 листопада 2017 – управління ДСНС України у Житомирській області;
20 листопада 2017 – Малинський район та м. Малин;
21-22 листопада 2017 – підготовка актів перевірки;
23 листопада 2017 – підсумовуюча нарада.