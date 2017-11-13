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У Баранівському районі у ДТП загинули дві жінки (ФОТО)

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась 12 листопада близько 15.00 на автодорозі Новоград-Волинський – Баранівка. Поліцією розпочато кримінальне провадження.
У Баранівському районі у ДТП загинули дві жінки (ФОТО)
У Баранівському районі у ДТП загинули дві жінки (ФОТО)
У Баранівському районі у ДТП загинули дві жінки (ФОТО)

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes Sprinter», 36-річний житель Рівненської області, не впорався з керування та з’їхав з дороги у кювет, де мікроавтобус перекинувся на дах та зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля, 29-річний житель Рівненщини, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Ще дві пасажирки автомобіля, жительки Рівненської області віком 31 та 28 років, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Слідчі з’ясовують причини та обставини події.

Поліцейські нагадують водіям про необхідність суворого дотримання Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Під час кермування обирайте таку швидкість, аби мати змогу повсякчас контролювати свій транспортний засіб. Перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно для вас та інших учасників дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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