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На Житомирщині покарано депутата-підприємця

На Житомирщині покарано депутата-підприємцяБердичівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді справи про вчинені депутатом Андрушівської районної ради адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП.

Постановою Андрушівського районного суду депутата визнано винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн.

Йдеться про те, що відділом освіти Андрушівської райдержадміністрації у вересні 2015 року укладено з фізичною особою-підприємцем договір підряду на будівництво котельні Івницької загальноосвітньої школи.

Згодом, у лютому 2016 року, на черговому засідання сесії Андрушівської райради, з метою завершення будівництва котельні, вирішувалося питання щодо виділення додаткових коштів на суму 150 тис грн для оплати робіт.

Проте, під час розгляду зазначеного питання, депутат райради, який сам є суб’єктом підприємницької діяльності та виконував підрядні роботи, проголосував за позитивне вирішення цього питання.

Таким чином, депутат порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме, не повідомивши сесію районної ради про реальний конфлікт інтересів, взяв участь у голосуванні щодо виділення йому як підприємцю коштів із бюджету.
Прес-служба прокуратури Житомирської області
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