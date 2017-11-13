Бердичівська поліція розслідує два ДТП, у яких травми отримали пішоходи

Обидві дорожньо-транспортні пригоди стались 12 листопада на пішохідних переходах. У одному з випадків травми отримали 29-річна мати з 10-річним сином, у іншому – 56-річна бердичівлянка. Усіх їх було госпіталізовано. Поліцією розпочато досудові розслідування.
Близько 17.00 по вул. Житомирській в районному центрі водій автомобіля «ВАЗ-2106», 42-річний бердичівлянин, вчинив наїзд на пішоходів, які рухались по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП травми отримала 29-річна жінка та її 10-річний син. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Цього ж дня близько 17.45 в смт Гришківцях Бердичівського району водій автомобіля «АЗЛК 2140», 26-річний місцевий житель, скоїв наїзд на пішохода, 56-річну бердичівлянку, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення міської лікарні.
Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування причин та обставин ДТП.
Шановні водії! За складних погодних умов обов'язково враховуйте стан проїзної частини та дорожнього покриття. Мокра та брудна дорога є тими чинниками, які збільшують гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів.
Під час керування транспортними засобами в умовах недостатньої видимості будьте максимально обережні, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу контролювати транспортний засіб, а у межах населених пунктів будьте особливо уважними та пам’ятайте про можливу появу пішоходів на дорозі.
Зауважте, що нині потрібно постійно рухатися із ввімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними фарами. Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області