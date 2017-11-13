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На Житомирщині триває ремонт на 40 км місцевих доріг

На Житомирщині триває ремонт на 40 км місцевих дорігНа сьогодні в області триває ремонт на 39,57 км автодоріг місцевого значення за рахунок митних коштів.

Про це повідомляє управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА.

«За кошти перевиконання митних платежів в області реалізовується 23 ремонти доріг, з яких 20 – це дороги місцевого значення. На сьогодні вже завершені роботи біля с. Майстрів, с. Заріччя, від с. Ушомира до с Ковбащина та від а/д /Житомир - Сквира - Ставище/ до с. Піски – 8,41 км. Загальна протяжність ділянок, де зараз виконуються роботи, складає близько 39,57 км», – зазначає начальник управління Роман Крисюк.

Залишилось нанести розмітку і облаштувати узбіччя на ділянках:
  • С061912 Старий Миропіль – Колодяжне – 5 км
  • С060314 Під’їзд до с. Гальчин – 1,7 км
  • О 060509 Бараші – Ємільчине через Брідок, Рихальське, Куліші – 0,8 км
  • О 060509 Бараші – Ємільчине через Брідок, Рихальське, Куліші – 2,2 км
  • С060318 /Шепетівка – Чуднів – Бердичів/ – Гардишівка через Кустин – 2,4 км
  • О 061424 Овруч - Норинськ - Словечне - Перга – 0,6 км

Повний комплекс робіт триває на таких ділянках:
  • С061801 Радомишль – Травневе через Кичкирі, Глиницю – 7 км
  • О 061731 /М-06/ – Довбиш – Залужне – 8,87 км
  • С 060310 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Софіївка/ Буряки – 2 км
  • С 060702 Поліське – Давидки – 9 км


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