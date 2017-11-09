Від початку року працівники Житомирської митниці перерахували до Держбюджету понад два з половиною мільярди гривень

Переважну частину надходжень склав податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито. Найбільшого росту надходжень платежів досягнуто при митному оформленні наступних товарів: нафтовий бітум, легкові автомобілі, мінеральні добрива, сільськогосподарська техніка. Цього року переважно підприємці Житомирщини на зовнішньоекономічному ринку працювали з бізнес структурами Польщі, Німеччини, Білорусі, Угорщини та Італії.
Для довідки: на сьогодні на обліку у Житомирській митниці перебуває понад дві з половиною тисячі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
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