Депутати міської ради підтримали рішення про звільнення Олександра Фещенка

Рішення про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Фещенка було прийнято під час сесії міської ради 9 листопада. «За» проголосували 28 депутатів.
«Опалювальний сезон проходить у місті спокійно, тому я можу без докорів сумління передати обов’язки наступнику. Тому я звертаюсь до депутатського корпусу підтримати мою заяву про звільнення», - зазначив Олександр Фещенко.
Міський голова Сергій Сухомлин висловив слова вдячності Олександру Фещенку за пророблену роботу.
Нагадаємо, Олександр Фещенко був призначений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 16 березня 2016 року.
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