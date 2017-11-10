Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:18 – У наступному році на оновлення техніки комунальних підприємств Коростеня планують виділити 15 мільйонів гривень 
  • 09:22 – Депутати міської ради підтримали рішення про звільнення Олександра Фещенка 
  • 22:44 – Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО 
  • 17:26 – Від початку року працівники Житомирської митниці перерахували до Держбюджету понад два з половиною мільярди гривень 
  • 15:13 – Верховна Рада ухвалила закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг 

Депутати міської ради підтримали рішення про звільнення Олександра Фещенка

Депутати міської ради підтримали рішення про звільнення Олександра ФещенкаРішення про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Фещенка було прийнято під час сесії міської ради 9 листопада. «За» проголосували 28 депутатів.

«Опалювальний сезон проходить у місті спокійно, тому я можу без докорів сумління передати обов’язки наступнику. Тому я звертаюсь до депутатського корпусу підтримати мою заяву про звільнення», - зазначив Олександр Фещенко.

Міський голова Сергій Сухомлин висловив слова вдячності Олександру Фещенку за пророблену роботу.

Нагадаємо, Олександр Фещенко був призначений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 16 березня 2016 року.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 54
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, чому вирішив звільнитись
» 12 жовтня у Житомирі розпочнеться опалювальний сезон
» Депутати Житомирської міськради ухвалили нову структуру виконавчих органів ради
» Наталія Леонченко остаточно йде у відставку
» У Житомирі «Фронт Змін» вимагагає поінформувати громаду про стан ліфтового господарства
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада ухвалила закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг
"Краще так, ніж ніяк" — продюсер про скасування ПДВ для кіно
Порошенко: Європа визнала прогрес реформ України
Набрала чинності норма закону про щонайменше 30% української музики в радіоефірі
Суд скасував вирок прикордоннику Колмогорову і звільнив його з-під варти
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+